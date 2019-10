Woonproject ‘t Eigennest nog maar pas klaar en nu al wachtlijst Nele Dooms

11u41 0 Buggenhout Een nieuwe start in een eigen nest na een hersenletsel. Dat is het concept van het woonproject ‘t Eigennest van vzw Eindelijk in Buggenhout. Het nieuwe complex waar personen met een niet-aangeboren hersenletsel zelfstandig kunnen wonen in een eigen flat, opent nog maar net de deuren, en nu al is er een wachtlijst. “Het bewijs dat er wel degelijk nood is aan initiatieven als dit”, zegt directeur Bea Van den Broeck.

Liefst 4,1 miljoen euro heeft de nieuwbouw, vlakbij het therapeutische dagcentrum van de vzw Eindelijk voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel aan het Klaverveld in Buggenhout gekost. 183.000 euro was afkomstig van de provincie Oost-Vlaanderen, de rest van de gigantische som moest de vzw volledig zelf zien rond te krijgen met schenkingen en sponsoring. Het resultaat is alleszins een pareltje van een nieuwbouw, volledig aangepast aan de noden van mensen met een beperking. Tijdens een opendeur zondag, naar aanleiding van de officiële opening, was iedereen welkom voor een kennismaking en blik achter de schermen.

‘t Eigennest biedt onderdak aan een twintigtal personen die door een ongeval of ander oorzaak een hersenletsel opliepen. “Het idee achter dit woonproject is duidelijk”, zegt directeur Bea van den Broeck. “Het is niet omdat iemand een letsel oploopt, dat hij zomaar alle privacy moet opgeven. Het is een hele uitdaging om mensen met een niet-aangeboren hersenletsel zelfstandig te laten wonen in een eigen, aangepaste en ruime zorgflat, maar we zijn er voluit voor gegaan. Bewoners die hier komen, hebben voortaan hun eigen stek en kiezen zelf hoeveel en welke zorg ze willen en of ze gebruik maken van ons therapeutische dagcentrum of individuele begeleiding.”

De nieuwbouw omvat 11 flats met 2 slaapkamers, 6 flats met 1 slaapkamer, 2 studio’s en 2 kortverblijven. “De volledige inrichting is aangepast aan personen met een beperking. Zo zijn er onder andere brede gangen, verstelbare werkbladen in de keuken, inloopdouches en de nodige domotica”, klinkt het. “Via GSM is een alarm door te geven en er is nonstop permanentie van zorgpersoneel, ook ‘s nachts. Wie hier zelfstandig woont, weet dus dat er hulp is indien nodig.”

Voorts beschikt het woonproject, dat al helemaal volzet is, ook over een paar gemeenschappelijke ruimtes zoals een kleine wasserette, twee zithoekjes en een wellnessruimte met hooglaagbad en infrarood-elementen. Toon Mertens (42) is één van de eerste bewoners. Op een week verschil na werd hij precies 32 jaar geleden aangereden door een auto, met alle gevolgen vandien. Toon is, samen met vader Hieron, tevreden met de nieuwe mogelijkheden die ‘t Eigennest nu bieden. “Het interieur van zijn flat is volledig naar zijn wensen ingericht en Toon voelt zich hier meteen thuis”, zegt Hieron. “Ook voor ouders is dit project belangrijk, omdat het de kans biedt je kind wat los te laten terwijl je toch zeker bent van de beste zorgen.”