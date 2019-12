Woelige gemeenteraad om meerjarenbeleidsplan te bespreken: voormalig burgemeester Van Herreweghe moet raadszaal verlaten na applaus voor oppositie Nele Dooms

20 december 2019

07u01 8 Buggenhout De belangrijkste gemeenteraad van deze legislatuur in Buggenhout, die waarop het meerjarenbeleidsplan voor de komende vijf jaar besproken moest worden, is ook een woelige geworden. Huidig burgemeester Pierre Claeys (CD&V) was afwezig wegens een operatie aan het hart. In het publiek zat voormalig burgemeester Tom Van Herreweghe. Maar die werd verplicht de zaal te verlaten nadat hij enkele keren had geapplaudisseerd voor de oppositie.

Achttien jaar lang bestuurde Tom Van Herreweghe met zijn NCD de gemeente Buggenhout, maar bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen kwam hij niet meer op. Sinds januari is CD&V aan de macht en verdween Van Herreweghe op de achtergrond. Voor de gemeenteraad met op de agenda het nieuwe meerjarenbeleidsplan daagde hij wel op voor de vergadering en ging op de laatste rij in het publiek zitten. Niet veel later bleek dat de ex-burgemeester niet van plan was om zijn mening tijdens de zitting voor zich te houden, zoals normaal van het publiek verwacht wordt. Terwijl oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA) de CD&V duidelijk maakte dat het hele meerjarenbeleidsplan getuigt van “een gebrek aan visie” begon Van Herreweghe luid te applaudisseren.

Het was voor gemeenteraadsvoorzitter Jan Stevens aanleiding om te verzoeken “reacties uit het publiek achterwege te laten”. Van Herreweghe antwoordde erop dat “applaudisseren altijd mag”, waarna hij dat vervolgens nog een paar keer deed. Ook een tussenkomst van oppositieraadslid Hilde Bruggeman rond de plannen voor de pastorie van Buggenhout en haar voorstel om het gebouw te verkopen en het geld te investeren in een nieuw jeugdhuis, kon op applaus rekenen.

Toen een stevige verhoging van het budget voor de kerkfabriek van Buggenhout-centrum ter sprake kwam, Mommaers wilde weten waar die verhoging dan wel vandaan kwam en schepen van financiën François Suys (CD&V) daar niet echt een antwoord kon op geven, begon Van Herreweghe duidelijk te maken waar die antwoorden te vinden waren. Daarop greep Stevens voor een laatste keer in door het reglement van de gemeenteraad voor te lezen waarin staat dat vanuit het publiek openlijk laten blijken van een mening als een verstoring van de gemeenteraad aanzien wordt.

“U moet daar mee ophouden of ik moet u uit de raadszaal laten verwijderen”, zei Stevens. Waarop Van Herreweghe repliceerde dat hij dat dan maar moest doen en de ordediensten moest bellen om dat bevel uit te voeren. Stevens pleegde ook daadwerkelijk dat telefoontje tijdens heen schorsing van de gemeenteraad. Maar tegen dat de politie in de raadszaal arriveerde was Van Herreweghe zelf al opgestapt...