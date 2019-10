Witte lakens tegen armoede aan gemeentehuis Nele Dooms

17 oktober 2019

14u19 1

Ook dat witte laken met een knoop in zien hangen uit één van de ramen van het gemeentehuis van Buggenhout? Het staat symbool voor de strijd tegen armoede. Buggenhout neemt hiermee deel aan de “Internationale Dag van Verzet tegen de Armoede”. Die vindt jaarlijks plaats. Wie op deze dag een wit laken buiten hangt, toon dat hij mensen in armoede steunt en solidair is. “Het laken uit het raam verbeeldt de ontsnapping, de knoop erin verwijst naar het aanbinden van de strijd tegen armoede”, klinkt het. Het werd niet alleen aan het gemeentehuis opgehangen, maar ook aan andere gemeentelijke gebouwen. Focus van de themadag dit jaar ligt op onderwijs, omdat schoolkosten voor kansarme gezinnen vaak onbetaalbaar zijn. Ook in Buggenhout stijgt overigens de kansarmoede. Dat blijkt uit cijfers. In 2009 bedroeg het het kansarmoedecijfer in de bosgemeente nog 3 procent. In 2019 is dat ondertussen 9,7 procent, meer dan een verdriedubbeling dus.