Wit-Gele Kruis verhuisd naar nieuwe locatie Nele Dooms

04 januari 2020

Voortaan is het Wit-Gele Kruis van Buggenhout te vinden op een andere locatie. Team Buggenhout is verhuisd naar de Stationsstraat 16 in Lebbeke. De vorige locatie, het gebouw in de Kerkstraat 115 in Buggenhout, wordt afgebroken. Bij het Wit-Gele Kruis kunnen inwoners terecht voor onder andere inspuitingen, wondzorgen, afsluiten van chemotherapie, toedienen van sondevoeding, infusietherapie en hygiënische zorgen, net als voor voedingsadvies en een persoonlijk alarmsysteem. “Onze verpleegkundigen staan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 klaar”, zegt teamcoach Lieve Van Gucht. “Als dienst voor thuisverpleging verzorgt Wit-Gele Kruis patiënten van alle leeftijden, eender welke religieuze overtuiging en eender welk ziekenfonds.” Het Wit-Gele Kruis van Buggenhout is bereikbaar op 09/265.69.05 of via buggenhout@wgkovl.be.