Winnaars fotowedstrijd tonen mooiste plekjes van bosgemeente

11 december 2019

De Milieuraad van Buggenhout heeft de winnaars van de fotowedstrijd rond “het mooiste plekje van Buggenhout” bekend gemaakt. De adviesraad deed de voorbije zomer een oproep naar Buggenhoutenaren om in de gemeente op zoek te gaan naar verborgen natuurpareltjes. Daarmee konden deelnemers aan de wedstrijd tonen hoe prachtig en divers de natuur in Buggenhout is en wat er allemaal te ontdekken valt al wandelend of per fiets: een pittoresk plaatsje, een uniek pleintje, een uitkijkpunt, een idyllisch plekje, een steegje, een kabbelend beekje, een prachtig paadje, een verrassend hoekje, een grasberm en nog zoveel meer. De wedstrijd leverde heel wat inzendingen op. Bij de categorie jeugd sleepte Riet De Bock de eerste plaats in de wacht met een foto van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in de Zittingsweg. Bij de volwassenen leverde Ben De Bock het mooiste beeld. Hij bracht de Michaël Windeystraat in het centrum van Buggenhout in beeld.