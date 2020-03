Windstoten vellen boom in Buggenhout: Kasteelstraat anderhalf uur versperd Koen Baten

29 maart 2020

12u43 0 Buggenhout In de Kasteelstraat in Buggenhout is de brandweer deze ochtend ruim een uur in de weer geweest om een omgewaaide boom van de weg te verwijderen.

Het was rond 10.45 uur dat de boom op de weg terechtkwam ter hoogte van de muziekschool in Buggenhout. Een ploeg van de brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om de kolos van 20 meter van de weg te krijgen. De operatie duurde in totaal bijna anderhalf uur. Hierdoor was de Kasteelstraat al die tijd afgesloten.