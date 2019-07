Wijkagent Marc Bettens hangt na dertig jaar politie-uniform aan de haak: “Met mijn vertrek, blijven er nu nog enkel vrouwelijke agenten over in de wijkpost” Nele Dooms

05 juli 2019

10u35 5 Buggenhout Het zit erop voor wijkagent Marc Bettens (58) uit Buggenhout. Vanaf zaterdag is hij met pensioen. Dertig jaar loopbaan bij de politie heeft hij achter de rug en sinds 2005 was hij wijkagent voor het centrum van Buggenhout. “Ik heb de job altijd met plezier, én hart en ziel, gedaan”, zegt hij.

“Het doet wat raar zo op de allerlaatste werkdag na meer dan dertig jaar dienst”, geeft wijkagent Marc Bettens toe. Op het programma staan nog wat bureauwerk afronden, bureel opruimen én politie-uniform teruggeven aan de bazen. “Maar de kepie die hou ik”, zegt hij. “Ik heb deze job altijd zo immens graag gedaan, dat ik er een tastbare herinnering aan wil overhouden.”

Bettens, geboren en getogen Buggenhoutenaar, werkte jaren geleden in de Antwerpse haven als douanier. Maar de dagelijkse, lange woon-werkverplaatsingen werden er te veel aan. “Toen bleek dat ze bij de politie van Buggenhout, het was nog voor de eenmaking van de zone, volk zochten, heb ik me kandidaat gesteld”, blikt de wijkagent terug. “Ik deed mijn examens, slaagde en werd politieman. In het begin was dat met de interventieploeg. Later, na de eenmaking tot politiezone Lebbeke-Buggenhout, verzorgde ik het onthaal in het commissariaat in Lebbeke.”

Last man standing

Midden 2005 werd Bettens wijkagent voor Buggenhout-centrum en kreeg hij een vaste stek in de wijkpost aan de Nieuwstraat, vlak naast het gemeentehuis. “Allemaal mannelijke collega’s had ik daar op dat moment”, herinnert hij zich. “Je kon het een mannenbastion noemen. Maar één voor één verdwenen de mannen en kwamen er vrouwelijke collega’s in de plaats. Uiteindelijk werd ik de enige man in een vrouwenbastion. De ‘last man standing’ zeg maar. Met mijn vertrek blijven er nu alleen nog vrouwelijke politiemensen over in deze wijkpost. Maar ik laat het hier in alle vertrouwen in hun handen over.”

Bettens zag in dertig jaar tijd veel veranderen. “Ik kom nog uit de tijd dat we met een boekske en stylo de baan op trokken”, zegt hij. “Alles noteren als je mensen verhoorde en dan op de bureau alles uittikken. Nu heb je een koffer nodig om alle nodige documenten mee te sleuren die nodig zijn voor verhoren. Vroeger merkte je overigens meer respect voor de politie. Dat is nu bij sommigen vaak ver te zoeken.”

Bettens had alvast zijn eigen manier om een goede wijkagent te zijn. “Ik was niet de man om ergens voorbij te komen, een overtreding te zien en snel op te schrijven, zodat mensen later een pv en boete in de bus kregen”, zegt hij. “Ik sprak bewoners aan en wees hen op de fout. Legde ook uit waarom. Als je een winkel binnenstapt waar meneer die net fout parkeerde een boodschap doet en die wijst op zijn fout, dat heeft meer effect dan een boete die weken later in de bus valt. Je mag me streng, maar rechtvaardig noemen. Ik heb de mensen altijd aangesproken en uitleg gegeven.”

Contact met inwoners missen

Bettens werd er duidelijk om gewaardeerd. Bettens kent zijn Buggenhoutenaren dan ook na al die jaren en zij kennen hem. Op het politiebureau kwamen de voorbije dagen heel wat kaartjes binnen, met bedankingen omdat Bettens voor deze mensen ooit iets betekende. “Dat is ook waarom ik deze job altijd graag gedaan heb. Omdat je als wijkagent het verschil kan maken voor mensen. Zo was er iemand die wanhopig was door de vele schulden. Ik hielp hem naar schuldbemiddeling en onlangs zocht hij me op: dankbaar. Zijn schulden waren weg en hij had zelfs een centje kunnen sparen ondertussen.”

De wijkagent geeft toe dat hij vooral het contact met de Buggenhoutenaren zal missen. “Vaststellingen van woonst bij nieuwe inwoners, dat deed ik het liefst”, zegt Bettens. “Omdat je zo mensen van allerlei pluimage leert kennen, hun achtergrond ontdekt. Het waren altijd gezellige praatjes. Maar het zwarte gat na mijn pensioen vrees ik zeker niet. Het is volop zomer en er staan al heel wat uitstappen met vrienden op de agenda. Bovendien is de zoon aan het bouwen en ga ik hem helpen. Zelf heb ik ook nog wat verbouwplannen. Dus er ligt wel wat werk op de plank. En dan is er mijn grote passie: volleybal. Mijn hart ligt bij de club d’Erretitsen, waar ik voorzitter van ben.”

Bij zijn afscheid als wijkagent regent het, onder andere op sociale media, mooie woorden over ‘de polies van het centrum’. Bettens wordt omschreven als ‘vriendelijke en competente wijkagent’, ‘een luisterend oor’, ‘steun bij problemen’. Iedereen is het er over eens: Hij zal gemist worden, maar Marc mag vanaf nu genieten van een welverdiend pensioen.