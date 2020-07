Wielerclub De Morgenstond duwt vijftig jaar op de trappers Nele Dooms

10 juli 2020

15u12 1 Buggenhout Feest voor wielerclub De Morgenstond uit Buggenhout. Bij de vereniging duwen ze exact vijftig jaar op de trappers.

Versleten is de Buggenhoutse wielerclub alleszins nog niet. Het ledenaantal kende de voorbije jaren een gestage groei en de club zag ook jongere wielerliefhebbers aansluiten. “Elke zondag zijn we samen op toer voor een attractieve fietstocht van zo’n 80 à 120 kilometer door het Vlaamse landschap en één keer per jaar gaan we op een vierdaagse”, zeggen de wielerliefhebbers.

Een groot feest voor het vijftigjarig bestaan zit er evenwel momenteel niet in. Het coronavirus verhindert dat. “Maar we willen toch even van ons laten horen om ons jubileum in de kijker te zetten”, klinkt het. “We hebben één van onze zondagsritten in het teken van het jubileum gezet. Vertrekken deden we aan de brandweerkazerne van Buggenhout en afsluiten gebeurde in café ‘t Voske in de Bovendonkstraat met een goed glas. Een groot feest volgt zeker later nog.”