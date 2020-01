Werkgroep natuurreservaat Doorslaer zoekt extra krachten voor onderhoud Nele Dooms

21 januari 2020

17u09 3 Buggenhout De werkgroep binnen natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch is op zoek naar extra nieuwe krachten die mee willen instaan voor het onderhoud van het natuurreservaat Doorslaer in Buggenhout. Het natuurgebied bestaat tien jaar en is net één hectare groot geworden.

Het reservaat Doorslaer ligt tussen de Kalkenstraat, de Stenenstraat en het Hofkwartier in Buggenhout. Een eerste stukje natuurgebied tien jaar geleden was amper 45 are groot, maar bleek erg waardevol op vlak van biodiversiteit. Met de jaren werd het natuurreservaat steeds groter. Met de steun van Regionaal Landschap Schelde Durme werd een paar jaar geleden zelfs een amfibieënpoel gegraven, met als doel de vuursalamanders optimale kansen te geven zich voort te planten. Na tien jaar is één aangesloten natuurgebied van één hectare groot ontstaan.

“Maar daardoor is er ook altijd wel wat werk aan de winkel”, zegt Jef Dierickx van de Werkgroep Doorslaer. “Daarom zoeken we nieuwe krachten om ons team te verstevigen. Iedereen die het ziet zitten om een paar keer per jaar enkele uurtjes mee te werken, is welkom. Er is werk voor iedereen, dus niet alleen voor sterke binken.” Wie interesse heeft, kan mailen naar dierickx.lambrecht@gmail.com.