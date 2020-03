Werken Lijneveldstraat en Hoogweg goed op schema Nele Dooms

06 maart 2020

16u00 0 Buggenhout De wegen- en rioleringswerken die momenteel uitgevoerd worden in de Hoogweg en omgeving in Opdorp vorderen goed en zitten op schema. Midden maart moet de riolering in de Lijneveldstraat aangelegd zijn.

Een aannemer zorgt voor gescheiden riolering in de Hoogweg, de Lijneveldstraat, de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan. In een eerste fase krijgen de Lijneveldstraat en Vierbunderstraat, inclusief het kruispunt, nieuwe riolering en een nieuwe inrichting. Vervolgens is de Hoogweg aan de beurt en daarna de Zeveneikenstraat en de Grote Kouterbaan. In de Lijnenveldstraat en Hoogweg komen fietspaden in asfalt. Ter hoogte van de kruispunten worden verkeerstafels aangelegd met okerkleurige asfalt. De Zeveneikenstraat wordt een woonerf.

“De aannemer zit volledig op schema”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Eens de riolering in de Lijneveldstraat een feit, start de opbraak van de oude voetpaden en de aanleg van de nieuwe boordstenen en goten. Na de bouwvakantie in april, zullen de voetpaden afgewerkt worden en fundering voor de nieuwe rijweg aangelegd. Meteen komt er dan ook een onderlaag in asfalt.”

In mei starten de werken in de Hoogweg. “Wanneer het beton wordt opgebroken zal de straat kort niet bereikbaar zijn met de wagen”, waarschuwt Hermans. “Maar er komt snel een steenslagbedding zodat dit wel weer mogelijk wordt.”

De heraanleg van de Zeveneikenstraat is voorzien in oktober en november, de Grote Kouterbaan volgt in november en december. Het hele project moet klaar zijn tegen december 2020.