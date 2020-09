Werken in bos moeten veiligheid en natuurwaarde verhogen: “Bos meer bestand maken tegen klimaatverandering” Nele Dooms

28 september 2020

17u37 1 Buggenhout Er zullen de komende dagen een reeks bomen verdwijnen uit Buggenhout Bos. Het gaat om werken voor de veiligheid en omvorming van het bos. “Door hier en daar de juiste bomen te kappen, krijgen andere dan weer meer kansen. Zo ontstaat meer variatie”, weet boswachter Reinhart Cromphout. Er wordt gewerkt op drie fronten.

Normaal gezien hadden de omgevingswerken in het bos maandag al moeten starten, maar door de doortocht van storm Odette lopen ze enige vertraging op. Woensdag gaan werklui aan de slag. Er staan hen diverse opdrachten te wachten, op vraag van Natuur en Bos. “Het gaat om noodzakelijke werken”, stelt boswachter Reinhart Cromphout.

Zo worden er voor de veiligheid drie beuken langs de Kasteelstraat gekapt. “Deze bomen hebben te veel dode takken door de voorbije droge zomers”, zegt Cromphout. “Die kunnen afbreken. Op die manier vormen ze een te groot gevaar voor bezoekers en de aanpalende straat. Dat het net beuken zijn die hiervan te lijden hebben, is niet verwonderlijk. Deze boomsoort is erg gevoelig voor verdroging, omdat ze heel ondiepe wortels heeft. Extreme droogte zorgt dan voor onherstelbare schade. Kappen is dus de enige oplossing.”

Plaats maken voor inheemse bomen

Naast de Boskapel wordt dan weer een twintigtal Amerikaanse eiken gekapt. Op een perceel ernaast voeren houthakkers een uitdunning van het terrein uit, waardoor bestaande grote bomen meer kansen krijgen om door te groeien. Deze werken kaderen in een beheersplan voor Buggenhout Bos.

“Hoewel de Amerikaanse eiken intussen al echte woudreuzen zijn, worden ze gekapt om plaats te maken voor inheemse bomen die meer aangepast zijn aan hun omgeving”, legt de boswachter uit. “Amerikaanse eiken zijn uitheemse bomen die hier in het verleden niet spontaan groeiden en veel minder soorten insecten en vogels huisvesten. Ze zijn dus ecologisch minder interessant. In hun plaats zullen later nieuwe, streekeigen bomen komen.”

Meer licht

Door een deel bos uit te dunnen ontstaat dan weer meer licht in bepaalde zones. “Daar kunnen zogeheten toekomstbomen volop uitgroeien tot dikke bomen”, zegt Cromphout. “Toekomstbomen zijn bomen die men wil behouden in het bos. Om te kiezen welke dat zijn, kijken we niet alleen naar de houtkwaliteit, maar ook naar bomen waar vleermuizen in leven of monumentale en landschappelijk mooie bomen. Door hier en daar een boom te kappen, kunnen inheemse bomen, struiken en planten makkelijker kiemen op lichtrijke plekken. Zo ontstaat er in de toekomst een meer natuurlijk en divers bos. Structuur creëren in het bos, waar gewenste bomen met verschillende leeftijden door elkaar heen kunnen groeien, is een eerste stap. Met deze werken zorgt Natuur en Bos ervoor dat het bos gevarieerder wordt en ook beter bestand is tegen de klimaatverandering.”