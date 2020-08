Warmste dagen van het jaar en net nu treft stroompanne groot deel van Buggenhout Koen Baten

10 augustus 2020

17u13 0 Buggenhout Een groot deel van Buggenhout heeft deze namiddag twee uur lang zonder stroom gezeten nadat er een defect was. Iets voor 14.30 uur viel de stroom plots uit. In totaal waren 1.500 gezinnen getroffen en zaten 30 straten een tijdlang zonder stroom.

De oorzaak van de stroompanne is te zoeken in een spontane onderbreking van de spanning in een van de kabels. Hierdoor was er twee uur lang geen stroom meer. Niet ideaal in deze temperaturen, want vele bewoners snakken naar frisse lucht of een ventilator bij deze hittegolf.

Fluvius kwam ter plaatse om de problemen op te lossen. Dit lukte tegen 16.15 uur. Volgende straten hebben een tijdlang zonder de stroom gezeten: BOVENDONKSTRAAT, BROEKSTRAAT, DENDERMONDEWEG, DREEF, HOOGBOS, HOOGMEIR, JULES ANDRIESPARK, KALKENSTRAAT, KERKWEG, KLUISWEG, KRAPSTRAAT, LISMEER, MEIR, MOLENSTRAAT, OPSTALDRIES, PROCESSIEWEG, PROSPER BOSTEELSSTRAAT, RAUWENBOS, RAVENSTRAAT, ROODBOS, SCHOMMELDREEF, SPORKSTRAAT, STENENLOOP, STENENSTRAAT, TER VIEREN, VARENSWEG, VARENTSTRAAT, VLASROOT, VLASSTRAAT, WIESBEEK