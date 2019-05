Wandeling en barbecue voor Ingobyi Nele Dooms

24 mei 2019

De stuwende krachten achter de vzw Ingobyi uit Buggenhout, de organisatie opgericht door kinderarts Ivo Corthouts om in Rwanda gezondheidscentra te ondersteunen en zich daar in te zetten voor de zorg voor moeders en kinderen, organiseren op zaterdag 25 mei een ludieke wandeling met als thema ‘Rwanda Meets Belgium’. Daar wordt ook een barbecue aan gekoppeld. De wandeling is ongeveer zes kilometer lang. Vertrekken kan tussen 15 en 17 uur. Aansluitend, vanaf 18 uur, vindt een barbecue plaats. Plaats van het gebeuren is Zaal Nicolaas, aan de Jachtweg 2 in Buggenhout. Deelnemen aan de wandeling kost 6 euro, aan de barbecue 22 euro. Een combiticket kost 25 euro. Iedereen is welkom. De opbrengst gaat naar de projecten die Ingobyi in Rwanda ondersteunt, zoals onder andere de aankoop van medisch materiaal. Info: info@ingobyi.be of 0495/23.53.72