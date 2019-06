Wallabieke heeft nu ook honingbier tripel Nele Dooms

28 juni 2019

11u58 2 Buggenhout Het Wallabieke in Buggenhout pakt uit met een nieuw product. Streekeigen honing is verwerkt in een nieuw bier: het WallaBierke Tripel.

Keurmeester imker Bart Callaert uit Buggenhout startte een tijd geleden met het Wallabieke om streekeigen honing te promoten en te sensibiliseren rond de problematiek van bijen, die het steeds moeilijker hebben om te overleven. Aan de Provinciale Baan in Buggenhout opende hij een eigen winkeltje. Ondertussen staat daar nu ook het vijfde biertje op de toonbank.

“Amper twee jaar na ons eerste WallaBierke, een natuurlijk gebrouwen lokaal biertje met onze eigen Buggenhoutse honing, hebben we ondertussen al drie speciale edities met Frambozenhoning, Kersenhoning en de Apple Edition op de markt”, zegt Callaert. “Nu breiden we dat aanbod nog eens uit. Ons vijfde is voor ons het beste honingbiertje van de reeks: het WallaBierke Tripel.”

Voor dit nieuwe brouwsel mag dan wel het basisrecept van het honingbier gebruikt zijn, de Tripel is met 9 graden wel een pak sterker. “Het is een krachtig en puur honingbiertje met een heerlijke zoete toets, maar evenzeer een echt natuurlijk en complex bier”, zegt Callaert. “Er zijn zo’n vierhonderd flesjes van gebrouwen. Hoe verder dit biertje rijpt op fles, hoe lekkerder die wordt.”