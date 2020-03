Wallabieke en Buurderij presenteren film over duurzaam leven en ondernemen Nele Dooms

02 maart 2020

De Buurderij Buggenhout, het Wallabieke en Eigen Bodem organiseren op zaterdag 7 maart een filmavond rond duurzaam leven en ondernemen. Aanwezigen krijgen de film ‘The Biggest little Farm’ te zien. “Deze mooie film was in 2019 kort in enkele bioscopen te zien, maar we tonen hem graag nog eens en voorzien ook toelichting met een voor- en nawoord”, zegt Bart Callaert. “Deze film inspireerde ons alvast de lat nog hoger te leggen om duurzaam te leven en ecologischer en bewust te tuinieren en aan te kopen. Graag inspireren en motiveren we ook anderen om dat ook te doen.” De filmvoorstelling begint om 19 uur.

Geïnteresseerden kunnen terecht in de Patattenmolen, aan de Krapstraat in Buggenhout. De toegang bedraagt 5 euro. Info en inschrijvingen: info@wallabieke.be of 0498/75.15.74.