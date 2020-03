Wallabieke concentreert zich op afhaalpakketten en thuisleveringen: “Korte keten nu belangrijker dan ooit” Nele Dooms

15u32 0 Buggenhout “De Korte keten is nu belangrijker dan ooit”, dat zegt Bart Callaert, imker van het Wallabieke uit Buggenhout. Door de coronacrisis zet hij alles op lokaal online shoppen. “We concentreren ons op afhaalpakketten en thuisleveren”, zegt hij.

Imker Bart Callaert uit Buggenhout startte een tijd geleden met het Wallabieke om streekeigen honing te promoten en te sensibiliseren rond de problematiek van bijen, die het steeds moeilijker hebben om te overleven. Aan de Provinciale Baan in Buggenhout opende hij een eigen winkeltje. Daar gaan niet alleen zijn honing over de toonbank, maar ook andere honinggerelateerde producten en honingbieren. De man is ook één van de stuwende krachten achter de Buurderij, waar inwoners bij lokale producenten kunnen kopen.

“En net dat is nu belangrijker dan ooit, in deze coronacrisis”, zegt Callaert. “De Buurderij, Voedselteams, Hoevewinkels,... Het zijn allemaal mogelijkheden waardoor mensen in eigen buurt kunnen kopen en zo proberen mogelijke besmetting met het coronavirus te ontlopen. De warenhuizen staan nu in de kijker door de stormloop aan klanten. Dat valt te vermijden door bij lokale producenten te shoppen.”

Via het platform “Eigen Bodem” krijgen lokale producenten en boeren uit de regio de kans rechtstreeks te leveren aan inwoners. Callaert doet daar ook met zijn Wallabieke aan mee. “We mikken op afhaalpakketten, waarbij de afhaalmoment zo georganiseerd worden dat altijd de nodige afstand bewaard wordt met de klanten”, zegt hij. “We moedigen de klanten ook aan maximaal aan huis te laten leveren. Het is een ideale manier om toch gezonde, verse voeding in huis te hebben.”

Info: https://wallabieke.be