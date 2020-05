Wachten op heropstart wekelijkse markt in bosgemeente: “Opties worden eerst nog bekeken” Nele Dooms

19 mei 2020

16u57 0 Buggenhout Hoewel de Nationale Veiligheidsraad heeft aangekondigd dat openbare markten in ons land sinds deze week weer mogen plaatsvinden, is het in Buggenhout nog wachten voor liefhebbers om hun vertrouwde marktkramen weer te kunnen opzoeken. Een heropstart komt er in de bosgemeente pas op donderdag 28 mei.

Dat de wekelijkse marktdag in Buggenhout nog niet voor meteen is, heeft alles te maken met de voorwaarden rond social distancing die gewaarborgd moeten blijven. Het huidige marktplan in Buggenhout voldoet momenteel niet aan die voorwaarden. “De Kerkstraat is te smal om langs beide kanten kramen te plaatsen en voldoende doorgang te hebben”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Verschillende opties zullen eerst bekeken worden voor een heropstart. Daardoor zullen er ook verplaatsingen van marktkramen plaatsvinden. Het heeft even tijd nodig om dat plan uit te werken. Dat vernieuwd marktplan zal rekening houden met de volksgezondheid en de spreiding van de bezoekers.” De gemeente wil wel dat elke handelaar die vroeger een plaats had op de donderdagmarkt in Buggenhout, ook nu opnieuw kan deelnemen. Voor marktkramers en bezoekers is het dus aftellen naar donderdag 28 mei.