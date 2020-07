Vzw Eindelijk mikt op extra inkomsten met online zomers eetfestijn: “Nodig om therapeutisch materiaal te kunnen aankopen” Nele Dooms

08 juli 2020

16u58 1 Buggenhout Een eetfestijn dat een maand lang duurt. Daar tekent de vzw Eindelijk uit Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, voor. Het initiatief moet geld in het laatje brengen om therapeutisch materiaal voor het dagcentrum te kunnen aankopen.

De vzw Eindelijk, die aan het Klaverveld in Buggenhout een therapeutisch dagcentrum heeft voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel en ernaast een project voor zelfstandig wonen, organiseert elk jaar een eetfestijn om extra inkomsten te hebben. Ook in 2020 stond dat in het voorjaar gepland. Maar door de coronacrisis moest het gebeuren in allerijl geannuleerd worden.

Om verloren inkomsten toch te recupereren, pakt de vzw nu uit met een online eetfestijn. En dat duurt zelfs een hele maand juli. “De zomervakantie is de ideale tijd voor heerlijke zomergerechten”, zegt Elke Sarens van vzw Eindelijk. “We zijn een samenwerking aangegaan met lokale handelaars om daar voor te zorgen. En de opbrengst gaat naar onze vzw, zodat we verder kunnen investeren in noodzakelijk therapeutisch materiaal.”

De zomerse gerechten zijn op vier locaties te bestellen, eventueel in combinatie met een lekker wijntje. Elke handelaar heeft zijn eigen specialiteiten. Zo zorgt Slagerij Saerens voor barbecuepakketten. Bij Supermarkt Magda zijn verschillende gourmet-pakketten te bestellen, al dan niet in combinatie met dessert. Eetclusief in Opstal zorgt voor versbereide paella, lasagne en veggielasagne. En de Hoprank in Opwijk bereidt moussaka en tagliatelli scampi provencaal, in combinatie met dessert. Liefhebbers hoeven alleen maar via www.online-eetfestijn.be te reserveren.