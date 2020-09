Vzw Eindelijk blij met nieuwe schenking: “Centen zijn altijd nuttig besteed” Nele Dooms

25 september 2020

16u33 1 Buggenhout De vzw Eindelijk van Buggenhout, die zich inzet voor personen met een niet aangeboren hersenletsel, mocht vrijdag een cheque in ontvangst nemen. De organisatie blijft blij met schenkingen. “Want die hebben we hard nodig voor onze werking”, klinkt het. “Centen worden hier altijd heel nuttig besteed.”

De cheque die vzw Eindelijk deze keer in ontvangst mocht nemen, is afkomstig van Magda Plas. Zij nam de voorbije maanden een cd op en begon die te verkopen voor het goede doel. “De cd was gevuld met eigen pianocomposities”, zegt ze. “In elk stuk werd een persoonlijke ervaring gelegd. De vocals werden verzorgd door Reinilde De Wit en de productie door Patrick Coppejans. Ik vond het heel belangrijk de opbrengst de besteden aan een mooi project.”

De dame met het hart op de juiste plaats wist zo maar liefst 2.100 euro bij elkaar te halen. Die schonk ze vrijdag aan de vzw Eindelijk. “We zijn daar heel blij mee”, zegt Elke Sarens van vzw Eindelijk. “We hebben zo’n schenkingen hard nodig om onze beperkte financiële middelen aan te vullen en zo de werking draaiende te houden. Ook andere mensen en verenigingen steunen ons, bijvoorbeeld met projecten via Music For Life. Zo zetten ook Markant Buggenhout, CM Zorgkas Gent, Rik Op de Locht, Rotaract Dendemonde, Academie Buggenhout, KAJ Malderen en KVLV Wichelen zich in voor onze voorziening.”

De schenkingen gebruikte vzw Eindelijk deze keer voor twee projecten. “Enerzijds konden we met het geld een warme woonruimte inrichten voor de personen met een niet-aangeboren hersenletsel die in ons woonproject ’t Eigennest wonen”, zegt Sarens. “Anderzijds werd een therapeutisch pad aangelegd in de tuin van het dagcentrum.”