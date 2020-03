Vzw Eindelijk annuleert eetfestijn door verspreiding coronavirus Nele Dooms

06 maart 2020

17u19 0 Buggenhout De vzw Eindelijk, met een therapeutisch dagcentrum en woonproject voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel in Buggenhout, annuleert haar eetfestijn. Aanleiding daarvan is de verspreiding van het coronavirus.

Het eetfestijn zou normaal in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 maart plaatsvinden. Doorgaans is het gebeuren een heel groot succes, met ruim 1.200 bezoekers in de gebouwen van de BuSO-school Spectrum in Buggenhout. Het eetfestijn moet geld opbrengen voor de werking van de vzw Eindelijk en investering in therapeutisch materiaal.

Maar dat zal nu niet het geval zijn. Net zoals Blijdorp, de voorziening voor personen met een verstandelijke beperking uit Buggenhout, donderdag al besliste voor haar opendeurdag op 15 maart, vindt ook de vzw Eindelijk het niet opportuun om het eetfestijn te laten doorgaan. “We hebben daarvoor overleg gehad met alle betrokkenen en onze artsen”, zegt Hugo Dooms van de vzw. “Naar aanleiding van het coronavirus vinden we het niet verstandig om zoveel volk urenlang samen in een ruimte te brengen. We willen zowel onze cliënten als het personeel een mogelijk risico op besmetting van corona besparen.”