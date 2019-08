Vrouw gewond bij frontale aanrijding aan Spoorwegstraat Koen Baten

21 augustus 2019

14u08 8 Buggenhout Op de Spoorwegstraat in Buggenhout gebeurde woensdagochtend rond 9.30 uur een aanrijding tussen een Nissan Micra en een Volkswagen Golf. Beide voertuigen reden frontaal op elkaar in. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Een bestuurster raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op, ook de airbags in de wagen gingen af. Een van de bestuursters geraakte gewond, maar is er niet erg aan toe. De brandweer kwam ook ter plaatse om de rijbaan op te kuisen. De straat werd even afgesloten voor het verkeer dat moest omrijden.