VROEGER EN NU: Steenen Molen nog altijd baken in landschap Nele Dooms

28 mei 2020

Buggenhout Alles verandert, ook Buggenhout. Hoe zag de gemeente er vroeger uit? In de reeks 'vroeger en nu' vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de vroegere Steenen Molen in Opdorp.

De molen, in de Stenenmolenstraat in Opdorp, staat op de lijst van onroerend erfgoed. Er was al sprake van eind 1700. De molen werd opgericht als een stenen korenwindmolen. Hij was in gebruik tot 1921, maar werd daarna ontdaan van zijn wieken. Sinds 1959 is de molen in handen van de familie De Kinder. De bakstenen molenromp heeft een plat dak en is voorzien van een witte kalklaag. Nog altijd vormt hij een prominent baken in het uitzicht van de omgeving. De site trekt tegenwoordig veel bezoekers, voor de handelszaak Horta De Kinder.