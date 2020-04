VROEGER EN NU: Maalderijstraat ondertussen zonder maalderij Nele Dooms

23 april 2020

Buggenhout Alles verandert, ook Buggenhout. Hoe zag de gemeente er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Maalderijstraat.

De Maalderijstraat heeft haar naam niet gestolen. Zo bewijst de foto uit vervlogen. In de straat in hartje Buggenhout stond vroeger de maalderij Meert. We dateren rond 1980. De maalderij is ondertussen al lang afgebroken. In de plaats is een parking aangelegd, aan de achterzijde van de pastorietuin. Aan u om te oordelen welk beeld u het mooist vindt.