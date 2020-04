VROEGER EN NU: Kerkstraat onderging grote veranderingen Nele Dooms

16 april 2020

Buggenhout Alles verandert, ook Buggenhout. Hoe zag de gemeente er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op de Kerkstraat.

De spoorlijn die de Kerkstraat dwarst lag er al in lang vervlogen jaren. Maar voor de rest is de Kerkstraat van vandaag haast in niets meer te herkennen met die van vroeger. De toren van de Sint-Niklaaskerk in de verte is zowat het enige wat gebleven is. Waar indertijd de kostschool voor jongens een plaats had, staat nu een complex met handelspanden en appartementen. Café Du Télégraphe is al enige tijd een Chinees restaurant. En rijden er nu wagens door de Kerkstraat, beperkte zich dat vroeger tot karren en fietsen.