VROEGER EN NU: Geen kasseien meer in de Krapstraat Nele Dooms

30 april 2020

Een straat in kasseien en geen verkeer. Dat was de Krapstraat in vervlogen jaren. De oude foto toont het kruispunt met de Broekstraat, Molenstraat en Varenstraat. Het zogenaamde “Hof ter Koppen”. Die naam draagt het kruispunt nu nog altijd, maar voor de rest is er niet veel gelijkenis meer. Het verkeer op deze plaats is ondertussen enorm toegenomen en de straten zijn aangelegd in asfalt. Wel nog te herkennen in de gebouwen van vroeger: Café Pallieter aan de ene kant van de straat en café Hof ter Koppen aan de andere kant.