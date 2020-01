Vrijwilligers werken samen om nutskasten op te smukken Nele Dooms

17 januari 2020

14u05 0

Enkele vrijwilligers uit Buggenhout slaan de handen in elkaar om verschillende elektriciteitskasten in de gemeente een mooier uitzicht te geven. De nutskasten worden opgesmukt met schilderingen. “Het idee werd enige maanden geleden door Vlaams Belang geopperd tijdens een gemeenteraad”, zegt gemeenteraadslid en creatieveling Kris Van Den Berge (CD&V). “Ik zag het voorstel zeker zitten. Eerst werd een inventaris van alle nutskasten opgemaakt, om vervolgens de meest geschikte exemplaren uit te kiezen. Daar zijn we nu met enkele creatieve talenten mee bezig om die een ander jasje te geven. We hebben wel al ontdekt dat het een werk van lange adem is om het tot een goed einde te brengen.” Onder andere Stef Buys, ook gemeenteraadslid voor VB en culturele bezige bij in Buggenhout, helpt de nutskasten te beschilderen. In de wijk Briel nam hij al twee exemplaren onder handen. De ene elektriciteitskast kreeg een zeezicht met zeilbootjes, de andere toont een boot op de Schelde. “Dit is echt een tof project”, zegt Buys. “Nutskasten bestaan in alle formaten en zijn niet bepaald de meest aantrekkelijke elementen in het straatbeeld. Er zijn zoveel mooie plaatsen in Buggenhout, maar de elektriciteitskasten staan er vaak als een tang op een varken. Nu kunnen we ze opwaarderen tot bescheiden pareltjes die meer in de gemeente passen.”