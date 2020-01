Vrijwilligers gezocht om mee te werken aan volgende editie Lokale Helden Nele Dooms

16 januari 2020

16u14 0

De Vrijetijdsdiensten van Buggenhout zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken aan de volgende editie van Lokale Helden. Het muzikaal gebeuren waarbij lokale bands een podium krijgen, vindt op vrijdag 17 april in Buggenhout voor de vierde keer plaats. “Bedoeling is om er opnieuw een spetterend evenement van te maken en daarom op zoek naar helpende handen”, klinkt het. “Alle talenten zijn welkom.” Iedereen met muzikaal talent, ervaring en toffe ideeën op vlak van organisatie en creativiteit is welkom. Gemotiveerde medeorganisatoren kunnen terecht op een startvergadering op donderdag 30 januari. Die vindt plaats om 20 uur in jeugdhuis Bobo, aan het Klaverveld in Buggenhout.