Vrije Basisschool Opstal ontvangt cheque voor inspanningen tegen zwerfvuil Nele Dooms

17 december 2019

De Vrije Basisschool Opstal heeft een cheque van 900 euro ontvangen. De overhandiging vond plaats in het gemeentehuis van Buggenhout, uit handen van schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). De school krijgt de cheque van Mooimakers in het kader van Operatie Proper, voor de inspanningen die de leerlingen leveren tegen zwerfvuil en sluikstorten. “Een heel jaar door leveren we acties, onder andere om de schoolomgeving proper te houden”, klinkt het in de school. “We bieden de kinderen ook een educatief pakket rond milieu aan.” Operatie Proper van Mooimakers is een beloningssysteem voor scholen, groepen en verenigingen met als doel een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan te pakken. Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG.