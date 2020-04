Vrije Basisschool Opstal moet heropening regelen in containerklasjes: “We zullen creatief moeten zijn” Nele Dooms

29 april 2020

14u50 9 Buggenhout Op 15 mei mogen de scholen weer open en dus maakt ook de Vrije Basisschool Opstal zich op om de kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw te verwelkomen. Alleen blijkt dat gemakkelijker gezegd dan gedaan voor een school die sinds dit schooljaar haar intrek nam in containerklasjes. “We zullen creatief moeten zijn en ons in bochten wringen om dit allemaal conform de vele regeltjes te redden”, zegt directeur Vera Vermeir. “Maar we zetten alles op alles om dit mogelijk te maken.”

Het zijn al geen evidente tijden voor scholen en dat belooft er voor de Vrije Basisschool Opstal niet makkelijker op te worden. De leerlingen namen in september, bij de start van dit schooljaar, hun intrek in containerklassen op de site Patattenmolen. Hun vertrouwde schoolgebouw aan de Putweg moesten ze verlaten in het kader van een nakende grootschalige renovatie. Maar net die containerklassen maken het nu voor de school extra moeilijk om een heropstart te organiseren. De klasjes zijn immers slechts 36 vierkante meter.

“Er wordt momenteel gemeten en gemeten”, zegt huidig waarnemend directeur Vera Vermeir. “Dat de grootte van klasgroepjes versoepeld werd van tien naar veertien mag voor vele scholen dan al werkbaarder zijn, als je de ruimte niet hebt om ze met respect voor voldoende afstand onder te brengen, ben je daar niets mee. Wij krijgen maximum zeven kinderen en een leerkracht in zo’n container. Dus de puzzel is voor ons extra groot. We overwegen nu om te werken met groepen die in de voormiddag komen en andere in de namiddag.”

Vermeir ontkent niet dat ze zich in de Vrije Basisschool Opstal in bochten gaan moeten wringen om de heropstart van de school mogelijk te maken. “We gaan heel creatief moeten zijn”, zegt ze. “De vele maatregelen die opgelegd worden zijn echt moeilijk haalbaar. En ze brengen ook flink wat extra kosten met zich mee. Voor elke leerkracht heb ik helmen met plexischerm besteld, naast grote stickers om te sensibiliseren rond afstand, liters ontsmettingsmiddel, sprays voor computerklaviers en zeep. Het zijn onvoorziene uitgaven en ze lopen op.”

Handen wassen

Naast les geven zal er van 15 mei alleszins op een schooldag ook enorm veel tijd gaan naar hygiëne. “Kinderen mogen het sanitair blok maar binnen per hoeveel lavabo’s er zijn”, zegt Vermeir. “Dat betekent concreet voor ons twee per keer. Hoe lang ben je dan bezig om bij iedereen de handen gewassen te krijgen? En dat moet dan nog meerdere keren per dag. Leerkrachten vrezen dat dit op den duur meer tijd inneemt dan er les gegeven kan worden. Ook van ons poetspersoneel wordt enorme inzet gevraagd: elk lokaal moet na elk gebruik schoongemaakt worden.”

Voorlopig zijn er wel genoeg leerkrachten om alles op te vangen. “Al moet gezegd dat die zich ook moeten blijven bezig houden met preteaching van de kinderen die nog niet terug naar school mogen”, klinkt het. “Die preateaching was bij ons echt goed opgezet. Dit draait perfect, met heel veel positieve reacties van ouders en kinderen. Ons team slaagt er zelfs in om indien nodig bijna individueel per kind bezig te zijn. En net nu dit goed werkt, moeten we weer overschakelen naar scholen openen. Het is afwachten wat dit gaat worden.”