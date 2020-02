Vrije Basisschool mooie cheque rijker dankzij Kappe Knoppenkwis Nele Dooms

18 februari 2020

De Vrije Basisschool van Opstal is een mooie cheque rijker. Die kreeg de school van het team dat de jaarlijkse Kappe Knoppenkwis organiseert, in samenwerking met de oudervereniging van VBS Opstal. “De cheque was opnieuw een groot succes en dat brengt dus ook een mooie duit in het zakje voor de school”, klinkt het. “900 euro kunnen we overhandigen en daar zijn we erg tevreden over.”