Vriendinnen even de fiets op, want was frisse lucht nemen mag nog van onze premier

18 maart 2020

Wandelen, fietsen of sporten in de openlucht. Het mag nog van premier Sophie Wilmès. In je eentje, met een huisgenoot of met een vriend(in). Dat zei ze nadrukkelijk toen ze de extra maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus bekend maakte. De twee dames op de foto lieten zich dat geen twee keer zeggen. Ze kropen op de fiets voor een tochtje in de frisse lucht, onder een pril lentezonnetje. Uitrusten deden ze op een bankje op de Dries in Opdorp. Niet te dicht bij elkaar welteverstaan...