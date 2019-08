Vredesvlag siert gevel gemeentehuis Nele Dooms

05 augustus 2019

De Vredesvlag siert sinds maandag de gevel van het gemeentehuis, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. De gemeente toont daarmee steun aan de internationale oproep om werk te maken van een wereldwijde nucleaire ontwapening. Aanleiding is de verjaardag op 6 en 9 augustus van de kernaanval op Hiroshima en Nagasaki. Het is dan precies 74 jaar geleden dat deze steden slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. Twee bommen vernielden twee steden en maakten vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers. De burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki richtten in 1982 de organisatie “Mayors for Peace” op, een internationaal netwerk van steden en gemeenten dat pleit voor nucleaire ontwapening. Ook Buggenhout is daar lid van, net als 7.771 steden in 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk. Daarom wil Buggenhout ook stil staan bij het gebeuren van 74 jaar geleden en samen met de internationale gemeenschap oproepen om dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening. Vandaag telt de wereld nog steeds zo’n 15.000 kernwapens, die gemiddeld 30 keer krachtiger zijn dan de bommen die 74 jaar geleden werden ingezet. Als symbolisch signaal van de steun aan de oproep is aan het gemeentehuis de Vredesvlag opgehangen.