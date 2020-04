Voor het eerst sinds 2013 magazine 't Middelpunt alleen online Nele Dooms

01 april 2020

16u13 0 Buggenhout Voor de allereerste keer sinds het ontstaan van het plaatselijke magazine ‘t Middelpunt is dat niet in de Buggenhoutse brievenbussen beland. Het blad is momenteel alleen online te lezen.

Kris Van Den Berge uit Buggenhout richtte ‘t Middelpunt in 2013 op en bundelt er leuk nieuws van de bosgemeente in. Elke twee weken vinden inwoners een nieuw nummer in de brievenbus. Voor het eerst sinds 2013 is dat nu echter niet het geval. “Het Middelpunt verschijnt voor het eerst in zijn geschiedenis alleen online”, zegt Van Den Berge. “Ook wij voelen de coronacrisis, het aantal advertenties en bijhorende inkomsten is gedaald. Daardoor was het niet haalbaar om het blad te laten drukken en via de post te laten bedelen.”

Ook een volgende editie zal alleen online te lezen zijn. “Overigens staat elk nummer van de voorbije jaren online”, zegt Van Den Berge. “Wie wil kan helemaal teruggaan tot 2013 en daarvan artikels lezen. Het is misschien een leuk tijdverdrijf tijdens het kotarrest dat we nu allemaal ondergaan. Maar hopelijk kunnen we snel weer ‘t Middelpunt ‘in het echt’ lezen.”