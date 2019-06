Voertuigen botsen op de provinciale baan Koen Baten

12 juni 2019

17u52 0

Op de Provinciale Baan in Buggenhout gebeurde vanmiddag rond 17.00 uur een aanrijding met drie voertuigen. Een bestelwagen reed er in op een personenwagen. Er was ook een vrachtwagen bij het ongeval betrokken. Over de precieze omstandigheden is niets bekend. Er vielen geen gewonden bij de aanrijding, maar er was wel heel wat aanzienlijke schade bij de voertuigen. Door het ongeval ontstond er heel wat verkeershinder op de baan. De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen.