Vleermuizen en uil hebben weer deftige thuis: natuurliefhebbers ruimen zolder Sint-Amanduskerk op Nele Dooms

22 januari 2020

17u00 0 Buggenhout Enkele vrijwilligers van natuurvereniging Natuurpunt ‘s Heerenbosch ruimden de zolder van de Sint-Amanduskerk in Opdorp op. Voor de grote schoonmaak kropen ze op het schip van de kerk. Aanleiding was de hoop uitwerpselen van vleermuizen die er zich in de loop der jaren had opgestapeld.

“Boven in de kerk huist al sinds tientallen jaren een kolonie vleermuizen, Laatvliegers”, zegt Marc Aerts. “Gemiddeld zitten er tussen de dertig overwinteraars en zestig overzomeraars. Maar precies onder de opening waar de dieren uitvliegen had zich een enorme stapel uitwerpselen gevormd, een zestig centimeter hoge piramide van keutels.”

In overleg met de kerkfabriek werd de afvalberg weggenomen en zo ook het risico dat het oude plaasteren plafond van de kerk zou beginnen lekken of het zou begeven. Liefst zes grote zakken werden er weggehaald. Op diezelfde zolder kreeg meteen ook de nestbak van de kerkuilen een groot onderhoud. Die bak staat er ondertussen dertien jaar en was alle seizoenen bezet door een kerkuil die er elk jaar broedde. “Die bak lag bijgevolg vol braakballen”, zegt Aerts. “We waren net op tijd om die weg te nemen, want een volwassen uil kon niet meer rechtstaan in de nestbak.”