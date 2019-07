Vlaamse vlag levert geschenkjes op Nele Dooms

11 juli 2019

De Vlaamse feestdag op 11 juli kan, naast een vrije dag voor sommigen, ook cadeautjes opleveren. Dat bleek alvast in Buggenhout. Daar trokken leden van Vlaams Belang op pad om geschenkjes uit te delen aan inwoners die de vlag van de Vlaamse Leeuw aan hun woning ophingen. “Wij delen elk jaar iets uit voor mensen die hun Leeuwenvlag uitgangen”, zegt gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang Steven Creyelman. “Dit jaar zijn dat speelkaarten. De speelkaarten hebben symbolische waarde, onder het motto ‘Met het Vlaams Belang hebt u alle troeven in handen’. We bezoeken alle straten in de gemeente en bellen aan waar de vlag uithangt. Wie thuis is, ontvangt het geschenkje zo. Bij anderen steken we het in de brievenbus.” Ook N-VA Buggenhout trok donderdag overigens op pad om leeuwenvlaggen te spotten en een kleine attenties uit te delen aan de betrokken bewoners.

