Vlaamse Regering maakt 156.000 euro vrij voor lokaal verenigingsleven Nele Dooms

04 juni 2020

15u14 1 Buggenhout Buggenhout kan rekenen op 156.000 euro voor het lokaal verenigingsleven. Het gaat om een deel van het noodfonds dat de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt.

De regering besliste om een noodfonds van 300 miljoen euro vrij te maken. Daarvan gaat 87,3 miljoen euro of bijna dertig procent rechtstreeks naar de lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen in deze moeilijke coronatijden. Lokale besturen staan immers het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten dus het best wat de noden zijn.

Voor Buggenhout is het aandeel 156.534 euro. Dat vernam gemeenteraadslid Cleïs Meys (Open Vld). “Lokale verenigingen organiseren jaarlijks heel wat eetfestijnen en fuiven om hun kas te spijzen”, zegt ze. “Door de coronacrisis moesten alle evenementen afgelast worden en lopen ze heel wat inkomsten mis. Om lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen financieel bij te staan zijn de centen van de Vlaamse regering voor Buggenhout dus zeker een goede zaak. Het geeft lokale verenigingen extra ademruimte op het moment dat ze het financieel moeilijk hebben. Vanuit de oppositie zal Open Vld er zeker op toezien dat elke euro juist en efficiënt wordt besteed.”