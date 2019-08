Vlaamse gedroogde hesp van Grega: “Allemaal begonnen op patattenzolder met vijf hespen” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Buggenhout Meer dan honderd jaar familietraditie zit er achter de gedroogde hespen van Grega uit Buggenhout. De firma groeide uit van een kleine slagerij tot vooraanstaand bedrijf met benijdenswaardige reputatie. En dat is allemaal te danken aan haar gedroogde hesp, officieel erkend als streekspecialiteit. “Te bedenken dat dit allemaal begonnen is met vijf hespen die te drogen hingen op een Buggenhoutse patattenzolder”, lacht Gaston Van den Berghe, oprichter van Grega.

De familie Van den Berghe handelt al 120 jaar in vleeswaren. “Mijn vader en oom hadden al jaren een slagerij en die hebben mijn vrouw Greta en ik in de jaren ’50 overgenomen”, vertelt Gaston Van den Berghe. Ook al neemt ondertussen zoon Luc de honneurs waar, er gaat geen dag voorbij of Gaston is nog altijd bij Grega te vinden. “Ik heb dit dan ook zelf uit de grond gestampt heb, dat laat je niet zomaar los”, knipoogt hij.

Ik hoorde in de slagerij van vader klanten constant vragen naar kwaliteitsham en zag de vraag naar droog gezouten hammen alleen maar toenemen. Zelf was ik marktkramer met vlees en kaas, maar ik wilde inspelen op die vraag Gaston Van den Berghe

“Ik hoorde in de slagerij van vader klanten constant vragen naar kwaliteitsham en zag de vraag naar droog gezouten hammen alleen maar toenemen. Zelf was ik marktkramer met vlees en kaas, maar ik wilde inspelen op die vraag en besloot zo’n hammen te gaan produceren. Ik trok in de winter van 1960 naar de patattenzolder en hing er vijf hespen te drogen. Uiteindelijk werden dat er 250 en waren we vertrokken voor een succesverhaal.”

Studiereizen

Ondertussen zijn de gedroogde hammen van Grega gekend tot ver buiten de gemeentegrenzen van Buggenhout, waar ze nog altijd geproduceerd worden. Sinds 2006 dragen ze het officiële label van streekproduct. “Ik ben ervan overtuigd dat we dat aan de uitstekende kwaliteit van onze hammen te danken hebben”, zegt Van den Berghe. “Ik ben van in het begin nooit over één nacht ijs gegaan en heb kosten noch moeite gespaard om van mijn bedrijf het beste te maken. Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om uit te zoeken hoe het procedé best verliep om de lekkerste smaak te krijgen. Ik heb ook heel wat studiereizen naar Spanje en Italië gemaakt om daar meer te leren over zoutingstechnieken. Wat ze daar deden, paste ik toe in Buggenhout om op ambachtelijke wijze gedroogde hammen te maken van jonge varkens, die trouwens op natuurlijke wijze gevoederd worden.”

Pata Negra

Uniek aan de hammen van Grega is dat ze allemaal meer dan vijftien maanden rijpen. De Superano, door vele kenners de Belgische kwaliteitsham genoemd, is alom bekend. Maar er is ook de Nec Plus Ultra. “En wat ze in Spanje met de Pata Negra, een ham die 16 tot 24 maanden gedroogd wordt, kunnen, moeten we ook in Buggenhout kunnen, dachten we tien jaar geleden”, zegt Luc. “Dat hebben we bewezen ook, met onze Pata Grega. Uniek in België. Pata is Spaans voor poot. Grega is onze eigen gedeponeerde naam, een samenvoeging van Greta en Gaston.”

Aan een goeie hesp moet wat vet aan hangen als beschermlaag. In dat vet zitten onverzadigde vetzuren en die zijn even gezond als olijfolie Luc Van den Berghe

De hammen mogen dan op ambachtelijke wijze geproduceerd worden, dat gebeurt nu in een modern bedrijf met twintig werknemers, waar jaarlijks honderdduizend hammen in negen varianten naar buiten gaan. “Maar een goeie hesp verkrijg je niet zomaar”, benadrukt Luc. “Er moet wat vet aan hangen als beschermlaag. In dat vet zitten onverzadigde vetzuren en die zijn even gezond als olijfolie. Dit is een puur natuurproduct en dus zonder meer gezond. De enige ingrediënten zijn varkensvlees en zeezout. Natuurlijk begint alles bij de varkens zelf, die goed verzorgd geweest moeten zijn. Dat proef je echt.”

Het Laatste Nieuws gaat in samenwerking met Vlam op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. Een streekproduct wordt ambachtelijk vervaardigd, in de eigen streek, met een traditie van minimum 25 jaar en… geniet natuurlijk bekendheid bij het publiek. Stemmen op jouw favoriete streekproduct kan via de HLN app. Download gratis de nieuwe HLN-app op iOS of Android, ontdek alle streekproducten die meedingen naar de titel Het Streekproduct 2019 bij In De Buurt en stem op jouw favoriet. Alle informatie over onze wedstrijd vind je op www.hln.be/streekproduct.