Vlaams Belang en N-VA dienen samen klacht in tegen samenwerking Beweging.net voor oprichting Fietsbieb Nele Dooms

03 februari 2020

15u29 0 Buggenhout De oprichting van een Fietsbieb, waar ouders tweedehandsfietsen kunnen lenen voor hun kinderen, in Buggenhout, zorgt voor een klacht. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stappen samen naar de gouverneur. Zij zien in de samenwerking van CD&V met Beweging.net voor de start van de Fietsbieb “belangenvermenging”.

Het project om een Fietsbieb op te richten in Buggenhout stond tijdens de jongste gemeenteraad op de agenda. Samen met onder andere Dendermonde en Lebbeke wil Buggenhout samenwerken met Beweging.net om het initiatief op te starten. Ouders kunnen er terecht om voor hun kroost fietsen op de juiste maat te lenen, omdat kinderen snel uit een fiets groeien en telkens een nieuw kopen voor ouders een dure zaak kan worden.

Tegen de oprichting van een mobiele Fietsbieb hebben ook oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang niets op tegen. In de samenwerking die CD&V Buggenhout daarvoor aangaat met Beweging.net, het vroegere ACW, zien beide partijen wel graten. In die mate zelfs dat ze de bestuursploeg van CD&V er belangenvermenging voor verwijten.

“De samenwerking houdt onder andere in dat de gemeente Buggenhout een jaarlijkse financiële ondersteuning van liefst 2.000 euro levert aan Beweging.net”, zegt Wim Mommaers (N-VA). “An sich vinden we een fietsbieb een goed idee en het gaat ons ook niet over de mensen die zich lokaal inzetten. Maar de schijn van belangenvermenging is in deze te groot, omdat Beweging.net een veelvoud krijgt aan subsidie van wat andere lokale verenigingen in onze gemeente samen krijgen. Wij stellen ons dan vragen, zeker bij de direct aantoonbare band tussen bepaalde CD&V-raadsleden en Beweging.net.”

Om hun klacht bij de gouverneur te motiveren, halen Vlaams Belang en N-VA er de kandidatenlijst van CD&V voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen bij. “Daarbij werden negen kandidaten expliciet naar voor geschoven als zijnde kandidaten van Beweging.net of direct gelinkt aan deze organisatie”, zegt Steven Creyelman (VB). “In folders die Beweging.net in de aanloop naar de verkiezingen verspreidde, werd opgeroepen om te stemmen op deze negen kandidaten. Vier ervan zijn verkozen. En ervan werd zelfs schepen en andere voorzitter van de CD&V-fractie, terwijl beiden bestuurslid zijn van Beweging.net. Nog een andere is voorzitter van de gemeenteraad. In het decreet over Lokaal Bestuur staat echter duidelijk dat gemeenteraadsleden niet mogen deelnemen aan de bespreking en de stemming van zaken waarin ze een rechtstreeks belang hebben, ofwel persoonlijk ofwel als vertegenwoordiger. De band tussen deze vier raadsleden en Beweging.net lijkt ons meer dan voldoende duidelijk en toch stemden ze mee om de Fietsbieb op te richten.”

In hun klacht vragen Vlaams Belang en N-VA aan de gouverneur om de gemeenteraadsbeslissing voor de oprichting van de Fietsbieb te vernietigen “en zo dit conflict in belangen duidelijk te veroordelen”.