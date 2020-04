Vlaams Belang Buggenhout deelt paaseitjes uit Koen Baten

10 april 2020

11u53 0 Buggenhout Het Vlaams Belang in Buggenhout deelt vandaag naar jaarlijkse traditie paaseitjes uit voor de paasactie. De maatregelen in het kader van de coronacrisis zorgen echter voor een andere aanpak. Dit jaar worden de eitjes overhandigd aan ouderen in het woonzorgcentrum en aan de zorg- en hulpdiensten.

Normaal gezien worden de eitjes uitgedeeld aan het station en op de markt, maar gezien deze activiteiten niet door gaan of niet veilig zijn hebben ze het over een andere boeg gegooid. “Zonder aarzelen hebben we gekozen om onze zakjes met paaseitjes te verdelen onder de bewoners van de welzijnscentra en de serviceflats in onze gemeente. Ook de zorgverstrekkers in die centra, de politie en de brandweer kunnen op hun deel chocolade eitjes rekenen.”

Vlaams Belang Buggenhout wil op deze manier zowel de ouderen als de zorgverstrekkers en de hulpdiensten een hart onder de riem steken en hen laten weten dat hun werk meer dan op prijs wordt gesteld.