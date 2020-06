Vinkoorstraat wordt nieuwe fietsstraat Nele Dooms

29 juni 2020

16u53 1 Buggenhout Buggenhout krijgt er alweer een nieuwe fietsstraat bij. Deze keer gaat het om de Vinkoorstraat.

Buggenhout telt ondertussen al verschillende fietsstraat. Het gaat om de Reigersweg, de Nieuwstraat, de Sportveldstraat, de Zittingsweg en de Dries tussen kerk en Vekenstraat. Tijdens de jongste gemeenteraad werd ook de Vinkoorstraat tot fietsstraat uitgeroepen.

“De Vinkoorstraat bevindt zich in Opstal, vanaf de Ravenstraat naar Opwijk”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Deze weg wordt vaak gebruikt door fietsers. De gemeente Opwijk was vragende partij om van deze weg een fietsstraat te maken en daar gaan we graag op in. De gemeente Opwijk zal de fietsstraat realiseren en wij betalen de helft van de kosten.”

In een fietsstraat hebben de fietsers altijd voorrang. Het autoverkeer mag hen niet inhalen. Het gemeentebestuur wil deze legislatuur ook nog een fietspad aanleggen in de Ravenstraat, langs de rechterzijde. Dat nieuwe fietspad moet dan mooi zal aansluiten op de fietsstraat van de Vinkoorstraat.