Vijtien jaar na overlijden dochter aan tumor, lijdt nu ook papa Eric aan kanker, maar blijft gaan voor Kom Op Tegen Kanker: “Vechten om te leven én voor een wereld zonder kanker, dat zou Dorien ook zo gewild hebben” Nele Dooms

17 februari 2020

09u10 0 Buggenhout De aanwezigen tijdens recente het jaarlijkse Valentijnsconcert van Erkrido waren een hart onder de riem, maar het zijn geen gemakkelijke tijden voor Kristien Maes en Eric Dalemans uit Buggenhout. Nadat de twee vijftien jaar geleden al hun dochter verloren in de strijd tegen een tumor, werd recent bij Eric pancreaskanker vastgesteld. Niet te genezen. Toch vindt het koppel nog de kracht om door te gaan met hun Erkrido, dat geld inzamelt voor Kom Op Tegen Kanker. “Voor Dorien”, zegt Eric. “Met haar in gedachten vecht ik nu om te leven én om ooit een wereld zonder kanker mogelijk te maken.”

Een staande ovatie kreeg Eric Dalemans toen hij op het einde van het jaarlijkse Valentijnsconcert in De Pit in Buggenhout het woord nam. Het gebeuren, deze keer met een optreden van Sioen en waar ook steevast een diner aan gekoppeld wordt om geld in te zamelen voor Kom Op Tegen Kanker, was aan de dertiende editie toe. Het werd indertijd opgestart door Eric en zijn vrouw Kristien Maes, die samen Erkrido vormden ter nagedachtenis van hun overleden dochter Dorien en zich sindsdien onvermoeibaar en met tonnen engagement jaar na jaar inzetten om centen in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

“Vijftien jaar is het ondertussen dat Dorien, toen 16 jaar, overleed aan de gevolgen van een hersentumor”, vertelt Eric. Zelf kreeg hij twee maanden geleden van de dokters te horen dat hij aan pancreaskanker lijdt, ongeneesbaar. “Wat missen we onze linkshandige pianospeelster en vrolijke dochter nog altijd. Sinds kort, na het harde verdict van de dokters, voel ik me wel weer wat dichter bij haar. Ik kruip in haar gedachten van toen en begrijp haar veel beter. Toen ik haar ooit vroeg of ze niet kwaad was, wou schoppen, roepen of vloeken, zei ze ‘nee’. Ik kon dat moeilijk begrijpen. Maar nu ik zelf te horen kreeg dat ze me niet kunnen genezen, heb ik ook niet de behoefte om kwaad te zijn... Ik wil eigenlijk vooral leven. Ik wil niet vechten tegen kanker, maar ik wil vechten voor het leven, elke dag opnieuw en vooral schone dagen toevoegen.”

Eric doet dat, samen met zijn Kristien, met een poging om nog zo positief mogelijk in het leven te staan én door te gaan met Erkrido. Twijfelen doet hij daar niet aan. “Het is voor Dorien dat we Erkrido hebben opgestart. Ze was als lid van de Kindergemeenteraad indertijd zelf bezig met acties voor Kom op tegen Kanker. Zij gaf ons toen al mee om nooit op te geven en met dat in onze gedachten gaan we nu al al die jaren door. En dat zal ik blijven doen”, zegt Eric. “Ik ben bovendien altijd en bezige bij geweest. Rustig stilzitten in een zetel en televisie kijken was zelden aan mij besteed. Tegenwoordig moet ik na een chemokuur noodgedwongen dat lot ondergaan, maar toch snak ik dan naar meer bezigheid. Dat het Valentijnsconcert in deze moeilijke periode voor Kristien en mij viel, was eigenlijk een zegen. We hadden een doel: Ons doel waar we al zoveel energie en tijd hebben ingestopt, maar dat we altijd met zoveel liefde hebben gedaan en nog zullen doen. We blijven vooruit kijken, we hebben zelfs al de boekingen voor het volgende Valentijnsconcert in 2012 vastgelegd. Dan komt Stef Kamil Carlens langs.”

Want zo is Eric, zegt hij zelf: vooruitkijken en niet omzien. Schone momenten toevoegen. Zo’n schoon moment was er ook tijdens het voorbije Valentijnsconcert. “Ik sta er! Dat was de hoofdgedachte”, bekent de man. “De weken voordien was er twijfel geweest, én angst of het me wel zou lukken er die avond te staan. Ik droomde zelfs dat ik werd opgenomen in het ziekenhuis en een ambulancier moest omkopen om mij naar De Pit te brengen. Maar toen ik hoorde dat Arno in staat was een volledig concert te geven in Parijs, dacht ik ‘verdorie Eric dan moet jij toch wel een speechke kunnen geven. En dus stond ik daar en lukte het me. Ik hoop dat de komende tijd me nog veel zaken lukken.”

Droom

Dat hij met Erkrido toch al een mooie duit in het zakje deed voor Kom Op Tegen Kanker, is een opsteker. De zesde campagne van het seizoen 2018-2019 werd afgerond met de teller op 102.520 euro. “Op de slotdag en dankdag van Kom Op Tegen Kanker in Antwerpen hoorden we dat er in totaal 36 miljoen bij elkaar werd gehaald. Dat we met Erkrido al jaren meeschrijven aan dat verhaal, geeft een gigantisch gevoel. En het geeft de energie om voort te blijven gaan. Met nog één droom: alle verschillende initiatieven die in onze gemeente de voorbije jaren zijn ontstaan voor KOTK samen te brengen in ‘Buggenhout voor een wereld zonder kanker’. Samenwerken is een nobel doel. Eén raad heb ik nog: tijd die niet aan liefde is besteed, is verloren tijd.”