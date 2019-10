Vijftigjarigen blazen verzamelen Nele Dooms

21 oktober 2019



De vijftigjarigen van zowel Buggenhout als Baasrode tekenden verzamelen. In feestzaal Hof ter Velden in Baasrode bouwden ze een groot feest. “We beleefden eerder al twee succesvolle edities als 40- en 45-jarigen en keken dus ook naar deze reünie enorm uit”, zegt Geert Van der Wildt, één van de initiatiefnemers van Club69 BuBa. “Thema voor onze party dit jaar was black and white. Iedereen genoot van harte van een feestmaaltijd in buffetvorm. Tijdens het eten werden heel wat herinneringen boven gehaald en maakten aanwezigen van de gelegenheid gebruik om bij te praten met elkaar. Vervolgens kozen de ongeveer honderd feestvierders voor de dansvloer.”