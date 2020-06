Vijfde en zesde leerjaren Vrije Basisschool Opstal vliegen er weer voluit in Nele Dooms

05 juni 2020

14u15 0 Buggenhout Er zit weer meer leven in de brouwerij in de Vrije Basisschool Opstal. Samen met het zesde leerjaar is ook het vijfde leerjaar er sinds vrijdagochtend weer volledig ingevlogen. Als één van de weinige in de regio zullen de kinderen tot eind juni elke dag naar school gaan. De overige leerjaren, die in containerklassen zijn ondergebracht, gaan voor 2 dagen per week.

De coronacrisis heeft het er voor de Vrije Basisschool Opstal niet simpeler op gemaakt. Sinds begin van het schooljaar hadden de meeste klassen van de school al hun intrek genomen in containerklassen, in afwachting van een grootschalige renovatie en verbouwing van het schoolgebouw aan de Putweg. Dan moesten de scholen dicht door het coronavirus en kon een uiteindelijk heropstart alleen met garantie van voldoende afstand in de klassen.

“In containerklassen is dat natuurlijk niet eenvoudig omdat ze beperkte oppervlakte hebben”, zegt juf Natalie van het eerste leerjaar. Zij had vrijdag een zevental kindjes in haar klasje. “Voorlopig is de klasgroep in drie gesplitst”, zegt ze. “Vanaf maandag zouden we weer met een volle klasgroep mogen beginnen, maar dat gaan we niet doen. We kiezen voor twee groepen van elk 9. En die komen elk twee volle dagen per week. Door deze manier van werken, zorgen we ervoor dat we 1 op 1 onderwijs kunnen geven. Die individuele aanpak is de beste garantie om achterstand van de voorbije maanden in te halen.”

Is het in de containerklasjes behelpen, dan zitten de twee vijfde leerjaren en en zesde leerjaar ruimer. Zij beschikken nog over de gewone klaslokalen in het schoolgebouw zelf. Vrijdag vond een proefdag plaats, maandag start het echte werk. “Wij vliegen er volledig terug in”, zegt juf Barbara. “Elke schooldag les, mét de volledige klasgroep. De lokalen hier zijn groot genoeg. En het enthousiasme is groot.”

Dat beamen ook de kinderen zelf. “We hebben allemaal afgeteld om weer naar school te kunnen komen”, zegt Maïly van de vijfde klas. “We hebben niet alleen de klasvriendjes gemist, maar ook de juf. Nu zijn we weer allemaal samen en kunnen we er nog een paar toffe weken van maken tot het einde van het schooljaar. We zijn alleszins gestart met een toffe les rond droedels.”