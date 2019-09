Vette cheque voor Avalon brengt zorginstelling stap dichter bij aankoop innowalker Nele Dooms

Dankzij het chemiebedrijf Ineos en Bart Delaet, werknemer daar, is de vzw Avalon een vette cheque rijker. Avalon heeft aan de Broekstraat in Opstal een nursinghome voor dertig personen met een zware motorische beperking. Dankzij Ineos kan er 1.000 euro extra besteed worden. Die centen zullen dienen voor de aankoop van een innowalker. “Dat is een crosstrainer voor mensen met een beperking”, legt directeur Chilla Keppens uit. “Ze kunnen dan zowel armen als benen bewegen.” Ineos kreeg de centen bij elkaar dankzij een team personeelsleden. “Elk jaar daagt het bedrijf haar werknemers uit om de Tour de France te rijden, terwijl die ook in het echt bezig is”, zegt Delaet. “Als een team erin slaagt de Tour uit te rijden, krijgt het 1.000 euro, te besteden aan een goed doel. Met het Project One Team kozen we voor Avalon.”