Verwarde man(43) aangehouden voor poging moord nadat hij buurman te lijf gaat met bijl: slachtoffer slechts lichtgewond Koen Baten

14 april 2020

18u05 0 Buggenhout In de Brielstraat in Buggenhout is afgelopen weekend een bewoner aangevallen door zijn buurman met een bijl. De buurman stond buiten een sigaret te roken aan zijn oprit waarna de verdachte met een bijl naar hem liep en hem probeerde te slaan. Hij kon deze afweren waardoor hij slechts lichtgewond raakte.

De feiten speelden zich af omstreeks 1 uur ‘s nachts in de nacht van 12 op 13 april. De politiezone Buggenhout/Lebbeke kreeg een noodoproep binnen van een persoon wonende in de Brielstraat te Buggenhout. Dit gebeurde nadat een 43-jarige man zijn buurman had aangevallen met een bijl.

De reden van de aanval is op dit moment nog altijd onduidelijk. De buurman was op dat moment een sigaret aan het roken op zijn oprit. De verdachte wandelde naar hem toe en probeerde hem te slaan. Hij haalde verschillende keren uit met de bijl, maar de buurman kon zich verweren en geraakte slechts lichtgewond. Na de aanval keerde de verdachte terug naar zijn woning.

De politie kwam meteen ter plaatse en wilde de verdachte aanspreken. Die weigerde echter zijn deur te openen voor de politie en barricadeerde deze. De politiemannen slaagden er na een tijd toch in de woning binnen te dringen en de man te overmeesteren. Hierbij vielen geen gewonden. De verdachte gaf wel een bijzonder verwarde indruk.

Het onderzoek werd verder gezet door de politiezone onder leiding van het parket. Het parket besliste dat de man moest voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter wegens poging moord. De man werd aangehouden en stelde een psychiater aan teneinde de geestestoestand van de verdachte te laten onderzoeken.