Verschillende maatregelen voor meer fietsveiligheid Nele Dooms

27 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout neemt enkele maatregelen die de fietsveiligheid ten goede moeten komen. De gemeenteraad keurde hiervoor een reeks extra verkeersreglementen goed. Zo wordt in de Damstraat, tussen huisnummer 1 en de Dries ter hoogte van horecazaak Adaïs, het bestaande fietspad officieel. In de Diepmeerstraat en in de Hooilaart krijgen de bestaande fietsoversteken daar officieel dat statuut. In de Kamerstraat komen twee nieuwe fietsoversteken. Eén is voorzien ter hoogte van het Weiveld en één naast huisnummer 89, ter hoogte van de fietsverbinding naar Braekeleer en Terkamerveld. “De buurtweg zorgt voor een verbinding richting het centrum van Buggenhout en is dus best veilig te bereiken met de fiets”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Alle fietsoversteken in onze gemeente zullen in de toekomst uniform aangeduid worden. Ze krijgen allemaal een okerkleurige coating.”