Vermeirekens maken 260 liter soep voor goede doel Nele Dooms

19 december 2019

16u17 2

De Vermeirekens uit Buggenhout houden vast aan hun traditie om soep te maken voor het goede doel. Jaarlijks slaan de zussen, samen met andere familieleden en vrienden, de handen in elkaar om te koken in het kader van de Warmste Week. Dit jaar slaagden ze erin 260 liter verse soep te verkopen. Dat leverde een bedrag van 1.800 euro op voor kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kansarme gezinnen in Dendermonde. “Het is elke keer opnieuw echt hartverwarmend om ons zo in te zetten”, klinkt het. “Aan enthousiasme en de nodige humor zijn er ook geen gebrek. Dankzij sponsors als Grega en Primagaz en hulp van de KSA-meisjes en -jongens, konden we er in het Parochiecentrum Nicolaas weer het beste van maken.”