Verdediging vraagt en krijgt reconstructie van zwaar ongeval met uitzonderlijk vervoer Koen Baten

08 november 2019

15u38 2 Buggenhout Politierechter Peter D’Hondt heeft een reconstructie bevolen van een zwaar ongeval op de Mandekensstraat in Buggenhout. De vrouw reed op 22 februari 2016 omstreeks 3.30 met haar mini in de richting van Dendermonde toen ze zich te pletter reed tegen een vrachtwagen met uitzonderlijk vervoer.

Het ongeval gebeurde al enkele jaren geleden midden in de nacht. Kyara F. uit Londerzeel was toen op weg naar Dendermonde met haar voertuig toen het fout afliep in de Mandekensstraat. Ze knalde frontaal op een zware kraan met rupsbanden en raakte zwaargewond bij het ongeval. Bij de behandeling bleek ook dat de vrouw onder invloed was van alcohol, wat mogelijk een rol speelde bij het ongeval. De Mandekensstraat was toen urenlang afgesloten voor het verkeer. De vrouw moest ook uit haar voertuig geholpen worden door de brandweer.

De vrouw stond zelf terecht voor het ongeval, maar de verdediging diende uiteindelijk zelf een klacht in tegen het bedrijf dat het uitzonderlijk transport uitvoerde. Het bedrijf zelf moest ook een verklaring komen geven waar heel wat duidelijk werd. Uit de behandeling van het dossier bleek dat de eerste signalisatiewagen 500 meter voor de vrachtwagen reed, waardoor het niet duidelijk was voor de bestuurster die haar te pletter reed wat er zou afkomen.

Deze reconstructie moet nu duidelijk maken of er een fout is gemaakt en meer duidelijkheid scheppen in deze zaak die al enkele jaren aansleept. “Een reconstructie is niet vanzelfsprekend, maar noodzakelijk in deze zaak om meer uitsluitsel te krijgen", licht Peter D’Hondt toe.

De reconstructie moet volgens de politierechter ook plaats vinden in gelijkaardige weersomstandigheden en op het zelfde tijdstip op de locatie waar het ongeval gebeurde. De vrachtwagen die toen rondreed en betrokken raakte bij het ongeval bestaat wel niet meer. “De reconstructie moet dan ook gebeuren met een zo nauw mogelijk aansluitend voertuig met de nodige aanpassingen om een correcte weergave te krijgen", aldus Peter D’Hondt.

Wanneer de reconstructie van het ongeval zal plaats vinden is nog niet duidelijk. De zaak wordt voortgezet op 15 mei in afwachting van deze reconstructie.