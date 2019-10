Verdediging en beklaagden blijven ‘straatrace’ op Provinciale Baan ontkennen Koen Baten

04 oktober 2019

15u27 0 Buggenhout De verdediging en beklaagden blijven volhouden dat er op 22 januari 2017 geen straatrace werd gehouden op de Provinciale Baan in Buggenhout. Alle partijen halen aan dat het zelfs onduidelijk is wie betrokken was en wie niet. De zogenaamde ‘straatrace’ eindigde wel met een zwaar ongeval, toen Lars V.B. met zijn Porsche Cayenne frontaal op een tegenligger knalde.

Bij het ongeval is er maar een ding dat vast staat, en dat is de zware frontale klap die Lars V.B. veroorzaakte, zwaar onder invloed van alcohol met drie promille en een botsingssnelheid van 88 kilometer per uur. Verschillende getuigen verklaarden vlak na het ongeval dat het om een race ging tussen twee voertuigen. Het andere voertuig, een BMW, zou na de aanrijding de vlucht genomen hebben. Op dat moment was er echter sprake van vijf verschillende BMW’s die daar reden, en is het volgens de verdediging niet duidelijk of er sprake was van een race.

Eén van de getuigen, die tijdens de vorige behandeling gehoord werd, loog ook dat zijn vader reed, terwijl hij achter het stuur zat van een BMW. Ook hij werd nu gedagvaard wegens betrokkenheid bij het ongeval, maar zegt ook niets er mee te maken te hebben.

Het Openbaar Ministerie houdt wel vast aan de piste van een straatrace. “Alles wijst er op dat Nico B. achter het stuur zat van de BMW en dat ze aan het racen waren”, aldus Sarie De Vrieze. “We hebben de data van de ANPR-camera’s onderzocht en daaruit blijkt dat B. het traject aflegde op 8 minuten, in plaats van op 13 minuten zoals het hoort”, klinkt het. “De andere beklaagde reed bovendien zwaar geïntoxiceerd en met een hoge snelheid. Voor hem vraag ik een gevangenisstraf van een jaar, 8.000 euro boete, vijf jaar rijverbod en het opnieuw afleggen van alle examens. Voor de tweede beklaagde vraag ik 4.000 euro boete, vijf jaar rijverbod en het opnieuw afleggen alle examens. Bij de derde beklaagde gedraag ik me naar de wijsheid van de rechtbank”, sloot De Vrieze af.

Politierechter Peter D’Hondt spreekt de zaak uit op 8 november.